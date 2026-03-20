Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров показал отличную игру в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс», завершившегося победой со счетом 6:2. Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи, что позволило ему стать второй звездой дня в лиге.

Третьей звездой дня был признан голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юстус Аннунен, который в игре с «Сиэтл Кракен» (3:1) отразил 25 бросков, обеспечив своей команде уверенную победу.

Первой звездой дня стал Алекс Дебринкэт из «Детройт Ред Уингз». Он забросил шайбу и выполнил две результативные передачи в матче против «Монреаль Канадиенс», который завершился со счетом 3:1.