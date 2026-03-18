ЦСКА одержал победу над «Спартаком» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Прохор Полтапов — нападающий ЦСКА

Команды обменялись голами в основное время матча. У «Спартака» отличились Сергей Лукьянцев на 26-й минуте и Михаил Мальцев на 51-й минуте.

В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин на 30-й минуте и Сергей Калинин на 46-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказались московские армейцы. Победный бросок на счету Николая Коваленко.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 84 очками в активе. «Спартак» — на 8-й позиции (78).