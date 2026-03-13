Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (6:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Когда у нас классный матч и все отлично, журналистов нет.  А когда не ладится — тут полно народу.  Сегодня мы хотели заявить о себе.  Это была последняя домашняя игра в регулярном чемпионате.  Хотели показать то, кем мы являемся, как можем играть.  Но сейчас много хороших историй происходит с нашей командой — поставили рекорд по заброшенным шайбам, и мы хотим еще забивать.  В прошлой встрече Серебряков стал лучшим российским вратарем по количеству побед в КХЛ, а сегодня стал просто лучшим, и точка.

За Шарипзянова все рады.  Для него это была тяжелая ноша.  Когда остается один шаг, чтобы повторить рекорд, и это происходит не так быстро — это давит.  Его сегодняшний ассист заставил всех радоваться, потому что наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами.  Он всегда выкладывается, чтобы помочь команде, улучшить ситуацию.  Если он побьет рекорд, то это будет классным достижением», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 95 очками занимает второе место в Восточной конференции.