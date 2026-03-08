Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи в победном матче с «Торонто».

Никита Кучеров globallookpress.com

«Молнии» одержали победу со счётом 5:2, а Кучеров довёл свой актив в сезоне до 100 очков. Таким образом, он стал первым россиянином, достигшим этой отметки в текущем сезоне НХЛ. Ранее подобного результата добились Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо».

В регулярном чемпионате НХЛ 2025/26 Кучеров провёл 57 матчей за «Тампу-Бэй», забросив 32 шайбы и сделав 68 результативных передач.