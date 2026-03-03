Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своего клуба от хабаровского «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин
Игорь Гришин globallookpress.com

«В первом периоде было тяжело, пропустили в итоге шайбу.  Сделали коррективы в перерыве, со второго периода игра подравнялась.  К сожалению, неудачный для нас такой гол получился во втором периоде, обидный.  В третьем ребята старались, с трудом забили один гол.  Но на контратаке пропустили третий, что и предопределило исход игры.

Андрей Белозёров на скамейке в качестве тренера?  Я бы предпочёл, чтобы он проводил время на льду, а не на скамейке.  Он и сам рвётся в бой, но пока есть ограничения.  Но на скамейке он активный, разговаривает с ребятами, поддерживает, подсказывает.  Хороший опыт для него.

Поздно сменили вратаря на шестого полевого?  Хотели ещё за четыре минуты сменить, уже объявили шестёрки, которые будут играть, но соперник не дал зацепиться за шайбу», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

«Нефтехимик» с 63 очками после 62 матчей располагается в зоне плей-офф Восточной конференции.  Следующий матч команда также проведет в гостях против «Амура» 5 марта.