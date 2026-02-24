Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Интересный, динамичный матч получился. Отмечу хороший настрой команды — парни выполнили установку, командная победа. Порадовали себя и зрителей хорошим хоккеем. Согласен, что это была одна из лучших игр против "Авангарда" в этом сезоне. Мы меньше давали бросать по воротам, быстро выходили из обороны в атаку, и поэтому получались хорошие атаки, где соперник не успевал нас накрыть», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.