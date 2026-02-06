Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров остается одним из основных претендентов на звание самого ценного игрока сезона в НХЛ, сообщает ESPN.

Никита Кучеров globallookpress.com

Для определения лидеров в борьбе за «Харт Трофи» издание провело опрос среди экспертов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Именно эти специалисты будут выбирать победителя по итогам регулярного чемпионата.

В голосовании Кучеров занял третье место, получив 12% голосов. На данный момент на его счету 91 очко (29 голов и 62 передачи) в 51 матче.

На первом месте оказался Натан Маккиннон из «Колорадо», который набрал 59% голосов. Он заработал 93 очка (40 голов и 53 передачи) в 55 матчах.

Второе место занял Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» с 24% голосов. В его статистике 81 очко (28 голов и 53 передачи) после 55 игр.