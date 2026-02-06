Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Генменеджер "Рейнджерс" признался, что подписание Панарина в качестве свободного агента было лучшим в истории клуба? Согласен с Друри насчёт подписания Артемия, но сейчас "Рейнджерс" входят в период перенастройки. В момент перенастройки обычно ничего не выигрывается, поэтому обмен является логичным шагом в этом процессе. При обмене они получили хоть какие-то активы», — цитирует Гончара «Советский спорт».

В среду «Рейнджерс» обменял Панарина в «Лос‑Анджелес» на форварда Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта‑2028.

Российский хоккеист подписал контракт с калифорнийским клубом до конца сезона‑2027/28 со среднегодовой зарплатой в размере 11 миллионов долларов.