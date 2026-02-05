Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Странное решение. Может быть, это ход большой игры. Будем смотреть — возможно, "Кингз" будут набирать кого-то под Артемия. Есть ощущение, что всё равно неоднозначный выбор. Однако когда-то же у них было два подряд Кубка Стэнли — почему бы и сейчас не выиграть? » — цитирует Сушинского «Чемпионат».

В среду «Рейнджерс» обменял Панарина в «Лос‑Анджелес» на форварда Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта‑2028.

Российский хоккеист подписал контракт с калифорнийским клубом до конца сезона‑2027/28 со среднегодовой зарплатой в размере 11 миллионов долларов.