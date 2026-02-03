Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Хорошее начало, в первом периоде мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы. Хорошо, что в концовке периода сравняли счет. В третьем периоде, считаю, мы тоже играли лучше. Правда, концовка была немного нервной.

Судьи объяснили, почему засчитали гол Яковлева в свои ворота? Если бы было какое‑то воздействие соперника, то да. Но его не было. Просто человек взял и в свои ворота бросил.

Какие эмоции от победы в родном Тольятти, когда мама на трибуне? Они не самые большие. Но то, что я приезжаю сюда в город — едешь мимо тех районов, где я жил в детстве — это всё волнительно», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 84 очками занимает первое место в Восточной конференции.