«Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.
Главным героем встречи стал Чарли Койл, оформивший хет-трик в составе гостей.
Российский форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей.
Победа стала для «Коламбуса» четвёртой подряд. Команда набрала 59 очков после 53 матчей и поднялась на десятое место в Восточной конференции.
«Чикаго», имея 51 балл после 55 встреч, потерпел пятое поражение кряду и располагается на 12-й позиции в Западной конференции.