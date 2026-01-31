«Чикаго», имея 51 балл после 55 встреч, потерпел пятое поражение кряду и располагается на 12-й позиции в Западной конференции.

Победа стала для «Коламбуса» четвёртой подряд. Команда набрала 59 очков после 53 матчей и поднялась на десятое место в Восточной конференции.

Главным героем встречи стал Чарли Койл , оформивший хет-трик в составе гостей.

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

