Главный тренер «России-25» Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах сборной Беларуси после возвращения на международную арену.

Сборная Беларуси по хоккею globallookpress.com

«Сборная Беларуси — очень сильная команда. Вы можете запомнить мои слова: когда сборная Беларуси вернётся на чемпионат мира, она будет обыгрывать многие другие сборные. Сборная развивается очень хорошо во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа», — цитирует Ротенберга «Советский спорт».

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных встреч под эгидой ИИХФ с февраля 2022-го года в связи с политической ситуации в Украине.