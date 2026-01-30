Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», который завершился победой столичного клуба в серии буллитов — 4:3.

Александр Овечкин globallookpress.com

Этот балл стал для 40-летнего россиянина 1669-м (919 голов и 750 передач) в составе одного клуба в чемпионатах НХЛ. По данному показателю Овечкин вышел на пятое место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Уэйном Гретцки, набравшим такое же количество очков за «Эдмонтон».

Выше Овечкина в списке игроков по количеству очков за один клуб находятся лишь Марио Лемье (1723 — «Питтсбург»), Сидни Кросби (1744 — «Питтсбург»), Стив Айзерман (1755 — «Детройт») и рекордсмен НХЛ по этому показателю Горди Хоу, набравший 1809 очков в составе «Детройта».