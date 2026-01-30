Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3, Б).  Специалист произнес в раздевалке эмоциональную речь.

globallookpress.com

«Это чертовски важная победа для нашей команды.  Давайте сразу проясним один момент — завтра вы наслаждаетесь выходным.

Это была долгая, чертовски долгая поездка.  Мы проехали много миль.  Вы это заслужили.  Чтобы одержать эту победу в конце поездки, мы перезагрузимся, когда вернемся домой.  Но обязательно насладитесь завтрашним временем с семьей.  Хорошо?

Мы столкнулись с трудностями в концовке игры.  Но мы не сдались.  У нас есть ребята, которые отлично проявляют себя в буллитах — в ситуациях высокого давления.  Это чертовски важные голы.  Всем хорошего дня», — цитирует Карбери RMNB.