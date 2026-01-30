Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3, Б). Специалист произнес в раздевалке эмоциональную речь.

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Это чертовски важная победа для нашей команды. Давайте сразу проясним один момент — завтра вы наслаждаетесь выходным.

Это была долгая, чертовски долгая поездка. Мы проехали много миль. Вы это заслужили. Чтобы одержать эту победу в конце поездки, мы перезагрузимся, когда вернемся домой. Но обязательно насладитесь завтрашним временем с семьей. Хорошо?

Мы столкнулись с трудностями в концовке игры. Но мы не сдались. У нас есть ребята, которые отлично проявляют себя в буллитах — в ситуациях высокого давления. Это чертовски важные голы. Всем хорошего дня», — цитирует Карбери RMNB.