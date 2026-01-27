Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался об игре форварда Никиты Кучерова за «Тампу».

Никита Кучеров
Никита Кучеров globallookpress.com

«Он начинает готовиться к сезону буквально через неделю после окончания предыдущего.  Он видит у себя какие-то недостатки и понимает: чтобы их исправить, нужно много времени, всё лето.  По ходу сезона это невозможно.  Поэтому летом так и работает.  Для меня он в "Тампе" всегда был своеобразным наставником.

Многие люди думают, что тренировки — это бег от борта до борта.  На самом деле, это больше работа мозга, чем ног и рук.  Никита всё продумывает, анализирует, что именно нужно отработать, и делает это.  Игра Никиты процентов на шестьдесят построена на игровом интеллекте.  Остальные сорок — это техника, но она напрямую с этим интеллектом связана.  Главное преимущество Куча — это его мозг», — цитируют «Известия» Сергачева.