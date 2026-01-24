Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

«В очередной раз мы терпим обидное поражение. Хотя сегодня, думаю, всё могло быть лучше. Но тяжело выигрывать, когда ты допускаешь ошибки в большинстве. Выходя на третий период, ты настраиваешься на хорошее движение, на борьбу, на действия, которые приведут к численному преимуществу. В принципе, мы всё это сделали. Но, к сожалению, ошибка в формате "5 на 4" привела к пропущенному голу. Считаю, что эта шайба решила судьбу матча.

Тем не менее, команда не сдалась, продолжала бороться. Жаль, что в концовке встречи наш гол не был засчитан. Хотя, думаю, мы заслуживали овертайма», — цитирует Кравца пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «Барыс» располагается на 10-й строчке в таблице Запада с 39-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Адмирала» 28-го января.