Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (1:2).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Сегодня подвела нас дисциплина. Много "дешевых" удалений нахватали. Пропустили два гола, и потом тяжело уже отыгрываться. И вратарь "Лады" хорошо играл, и оборонялись они хорошо. У нас были моменты — не забили. Поэтому такой результат», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Лада» с 36-ю очка занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Динамо» осталось 58 баллов. Москвичи идут пятыми.