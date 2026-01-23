Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (1:2).

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Сегодня подвела нас дисциплина.  Много "дешевых" удалений нахватали.  Пропустили два гола, и потом тяжело уже отыгрываться.  И вратарь "Лады" хорошо играл, и оборонялись они хорошо.  У нас были моменты — не забили.  Поэтому такой результат», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Лада» с 36-ю очка занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.  На счету «Динамо» осталось 58 баллов.  Москвичи идут пятыми.