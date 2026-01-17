Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (2:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Непростой матч был, мы заработали много удалений, был рваный ритм, не получилось много сыграть в равных составах.  Но если подытожить поездку, мы набрали четыре очка в трех матчах.  Я вижу много позитива.  Обидно, что мы сегодня так много пропустили.  Но в целом, если смотреть глобально, выезд был хорошим.  И спасибо болельщикам, что до конца в нас верили.

Почему Евгений Кузнецов провел всего три смены?  У него повреждение, которое не позволило ему закончить матч.

Серьезное ли?  Пока неясно.  Завтра будет более тщательное обследование.  Тогда поймем, на какой срок он выбыл», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 48 очками занимает 6-е место в Восточной конференции.