Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Не хватает где‑то мусорных голов, не нужно наводить красоту. Сегодня одно звено перекурило, так может быть. Но другие должны включаться, Череповец сегодня показал нам, как мы должны забивать.

Начали настраиваться, чтобы быть наверху таблицы? Наш уровень поднялся, это факт, но нас не должно болтать вверх‑вниз. Должны подтверждать свой уровень в каждой игре. Не знаю, что будет после Нового года. Пока мы уснули», — передает слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 57-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Адмирала» 12-го января.