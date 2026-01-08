Сборная Словакии назвала имена 25-ти хоккеистов, которые примут участие в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года.
Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова», АХЛ), Станислав Шкорванек («Градец-Кралове», Чехия);
Защитники: Петер Черешняк («Пардубице», Чехия), Эрик Чернак («Тампа-Бэй», НХЛ), Мартин Фехервари («Вашингтон», НХЛ), Мартин Гернат («Локомотив», КХЛ), Михал Иван («Либерец», Чехия), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба — «Тржинец», Чехия), Шимон Немец («Нью-Джерси, НХЛ);
Нападающие: Петер Цегларик (»Лександс«, Швеция), Далибор Дворски (»Сент-Луис«, НХЛ), Марек Гривик (»Витковице«, Чехия), Либор Гудачек (»Тржинец«, Чехия), Милош Келемен (»Пардубице«, Чехия), Адам Лишка (»Северсталь«, КХЛ), Оливер Окуляр (»Шеллефтео«, Швеция), Мартин Поспишил (»Калгари«, НХЛ), Павол Регенда, (»Сан-Хосе«, НХЛ), Адам Ружичка (»Спартак«, КХЛ), Юрай Слафковски (»Монреаль«, НХЛ), Матуш Сукель (»Литвинов«, Чехия), Самуэль Такач (»Слован«, Словакия), Томаш Татар (»Цуг«, Швейцария).
Хоккейный турнир в Милане начнется с 11 февраля. На прошлых Играх словаки впервые в своей истории выиграли бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место шведов (4:0).