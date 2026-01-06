Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Торпедо» (2:3).

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Обидно проигрывать такие игры.  На ничью мы точно наработали.  Второй и третий период мы больше владели шайбой, и бросков больше, и в чужой зоне играли больше.  К сожалению, несколько наших ошибок "Торпедо" здорово реализовало.  И, конечно, нужно забивать, когда есть такие голевые ситуации.  Сыграли хорошо, но очков нет.  Тренеры, которые говорят о том, что после паузы надо войти в игровой ритм, просто скидывают вину на это, если игра на получилась.  Считаю, что если ты играешь в хоккей, то тебя должны разбудить и ты должен выходить и играть.

Самое главное — это голова.  Когда голова настроена, то игра получается.  Причина нереализации моментов в мастерстве.  Сегодня мы забили трудные голы, с кровью, хотя были ситуации, когда было забить гораздо проще.  Взял тайм-аут сразу после рекламной паузы, потому что формат "четыре на три" самый нестандартный.  », — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» с 52 очками идет четвертым в Западной конференции, а «Барыс» с 36 баллами располагается на 10-й строчке на «Востоке».