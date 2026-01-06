Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Чехия на прошлых Играх не смогла выйти в четвертьфинал.

Нападающие: Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Томаш Гертл («Вегас»), Мартин Нечас («Колорадо»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк, Павел Заха (оба — «Бостон»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка, Лукаш Седлак (оба — «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас Старз»), Давид Томашек («Ферьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).

Сборная Чехии опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.

