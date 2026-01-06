Сборная Чехии опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.
Вратари: Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Филадельфия»);
Защитники: Радко Гудас («Анахайм»), Михал Кемпны («Брюнэс», Швеция), Давид Шпачек (университет Айовы, NCAA), Филип Гронек («Ванкувер»), Ян Рутта («Серветт», Швейцария), Иржи Тихачек («Кярпят», Финляндия), Радим Шимек («Либерец», Чехия), Томаш Кундратек («Тршинец», Чехия);
Нападающие: Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Томаш Гертл («Вегас»), Мартин Нечас («Колорадо»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк, Павел Заха (оба — «Бостон»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка, Лукаш Седлак (оба — «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас Старз»), Давид Томашек («Ферьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).
Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Чехия на прошлых Играх не смогла выйти в четвертьфинал.