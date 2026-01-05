Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (3:2).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

Напомним, что тольяттинская команда потерпела 6-е поражение подряд.

«Плохое начало матча для нас, проигрывали 0:2. Много сил потратили, чтобы сократить счет. Когда игра шла до гола, допустили одну ошибку. Последнее время приходится подбирать слова, но в душе я негодую от наших результатов, от игр некоторых наших спортсменов, которые позволяли себе отдыхать во время игры. Это вызывает негодование. За наши результаты стыдно, в своей жизни я столько еще не проигрывал, ни игроком, ни тренером.

Бросить свой родной клуб и пройти мимо я не могу и делать не буду. Мы выберемся из той ситуации только через работу, найдем правильные решения. Нам надо выпрыгивать из штанов, делать то, что мы можем. Но не все хоккеисты способны это делать», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» располагается на последней 11-й позиции в таблице Запада с 26-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против СКА 7-го января.