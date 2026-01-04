Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Играли с сильным соперником. Была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков, думаю, хоккей всем понравился, и самое главное — мы победили.

Игра первого звена? Все старались, играли хорошо, но без ошибок играть в хоккей невозможно.

Будут ещё изменения в игре команды? А кого ещё обыграть надо? Мы лидера Запада обыграли», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 42 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции.