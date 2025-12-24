Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (3:4 Б).

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Чего не хватило? Гола. Реализации не хватило. По игре были моменты, которые надо было реализовать.

Не хватило ребят, которые приболели. Есть травмированные. Не хватило чуть‑чуть свежести сегодня. Чувствовалась небольшая усталость. Ребята в целом сыграли неплохо в этой серии», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

В активе «Шанхайских Драконов» стало 38 очков. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 45 баллами — шестой.