В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» на домашней арене принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1 OT.

Игорь Шестеркин globallookpress.com

В составе «Сент-Луиса» гол забил Йонатан Берггрен, за «Рейнджерс» отличились Гейб Перро в основное время и Джей Ти Миллер в овертайме. Ворота «Рейнджерс» надежно защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, отразивший 26 из 27 бросков (96,3% отраженных).

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился результативной передачей на победный гол в овертайме, в то время как нападающие «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.

В текущем сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря победе поднялись на 11-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков после 36 матчей. «Сент-Луис Блюз» идут десятыми в Западной конференции, имея в активе 34 очка.