Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением об игре ЦСКА в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Если говорить максимально объективно, то ЦСКА — главный провал всей осени и чемпионата на данный момент. Это очевидно для всех… У команды сильный менеджмент и тренерский штаб лучший в лиге. Они прекрасно знают, как доходить до больших побед. Их опыт колоссальный. Я лично знаю всех ребят в ЦСКА. Отношение к делу у них очень профессиональное. Тем более состав у ЦСКА не просто хороший, а очень сильный. Я очень надеюсь, что они разберутся и исправят текущую ситуацию. Где-то нужно поменять стратегию, может быть…

Сейчас небольшие разрывы в турнирной таблице. Тот же "Ак Барс" в начале сезоне провалился, а потом выдал серию из десяти побед подряд. Любая команда, которая сейчас находится внизу конференции, может спокойно попасть в восьмёрку. Поэтому для ЦСКА всё ещё может измениться. Но если говорить объективно, то на сегодняшний день армейцы — главное разочарование сезона», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

ЦСКА располагается на 8-й позиции в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе.