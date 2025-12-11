Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением об игре ЦСКА в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА
Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Если говорить максимально объективно, то ЦСКА — главный провал всей осени и чемпионата на данный момент.  Это очевидно для всех… У команды сильный менеджмент и тренерский штаб лучший в лиге.  Они прекрасно знают, как доходить до больших побед.  Их опыт колоссальный.  Я лично знаю всех ребят в ЦСКА.  Отношение к делу у них очень профессиональное.  Тем более состав у ЦСКА не просто хороший, а очень сильный.  Я очень надеюсь, что они разберутся и исправят текущую ситуацию.  Где-то нужно поменять стратегию, может быть…

Сейчас небольшие разрывы в турнирной таблице.  Тот же "Ак Барс" в начале сезоне провалился, а потом выдал серию из десяти побед подряд.  Любая команда, которая сейчас находится внизу конференции, может спокойно попасть в восьмёрку.  Поэтому для ЦСКА всё ещё может измениться.  Но если говорить объективно, то на сегодняшний день армейцы — главное разочарование сезона», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

ЦСКА располагается на 8-й позиции в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе.