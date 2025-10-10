39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) сделал три результативные передачи.

Евгений Малкин globallookpress.com

По данным TSN StatsCentre, в своей карьере Малкин набрал 1351 очко (514 голов + 837 передач) в 1215 играх и поднялся на пятое место среди лучших европейских игроков в истории НХЛ, обойдя Матса Сундина, у которого 1349 очков. В этом списке выше его находятся Яри Курри (1398), Теэму Селянне (1457), Александр Овечкин (1623) и Яромир Ягр (1921).

Кроме того, Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. 29-е место занимает Ги Лефлер с 1353 очками, а 28-е — Брендан Шенахан с 1354 очками.