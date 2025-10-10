Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (0:3).

Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Это наша третья игра на выезде, ребята старались, сделали всё что могли, но, к сожалению, ничего не забили. С нулем заброшенных шайб выиграть невозможно.

Две заброшенные шайбы за три выездных матча? Ничего не сломалось, мы попали под спад и сильно проигрывали в движении противнику», — передает слова Крикунова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. В следующей встрече южане сыграют против «Автомобилиста» 17-го октября.