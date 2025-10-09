Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов считает, что и в этом сезоне нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет выполнить норму 40 шайб за сезон.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Тяжело сказать, сможет ли достичь Александр 40 голов за сезон. Но я думаю, что за последний год в НХЛ он сможет это сделать. То есть это будет для него некой мотивацией. Думаю, что ему по силам добраться до 40 шайб минимум», — цитирует слова Крикунов «РБК Спорт».

В первой игре этого сезона 40-летний Овечкин в матче с «Бостоном» (1:3) не набрал очков. Для него это 21-й сезон в НХЛ, что является рекордом для российских хоккеистов.