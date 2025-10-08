Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (0:3).

Жерар Галлан — главный тренер «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

«Спартак действительно очень здорово сыграл и в целом был лучше, чем мы. Чтобы добиваться успеха, нужно играть лучше. Мы недовольны результатом, считаю, что мы достойны большего.

Идем дальше, не будем концентрироваться на этом поражении. Игра не была равная, соперник с самого начала пользовался нашими ошибками. Не скажу, что эта игра была равная, "Спартак" был лучше в целом», — цитирует Галлана «Матч ТВ».

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 5-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 9-го октября.