Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды от «Лады» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали за здравие, забили первый гол. К сожалению, не смогли удержать счет. Нам нужно больше забивать, тем более играем в гостях. Нападение сработало слабо. Хорошо сыграл Хомченко, он долго держал нас в игре.

Соперники играли от обороны. Мы в принципе разобрались с этим, но среднюю зону проходили не очень хорошо», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

«Сочи» занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции с 9 очками.