«Шанхайские драконы» одержал уверенную победу над «Локомотивом»

одолели(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей единственную шайбу забросил Александр Полунин.

У «Шанхайских драконов» голы записали на свой счет Райан Спунер, Райли Саттер, Макс Эллис и Дойл Сомерби.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Шанхайские Драконы» — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Береглазов), 6:11 — 0:1. Спунер — 2 (Меркли, Душак), 28:31 — 1:1. Саттер — 1 (С. Фу, Валенцов), 41:39 — 2:1. Эллис — 3 (Кузнецов, Райлли), 55:28 — 3:1. Сомерби — 1 (п. в., Райлли), 57:30 — 4:1Вратари: Рибар — Исаев (56:30 — 57:30)Броски: 25 (11+6+8) — 30 (7+18+5)Штраф: 8 — 12

После этого матча «Шанхайские драконы» занимают 2-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе. «Локомотив» — на 6-й позиции (4).