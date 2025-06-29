Шестеркин: Сейчас у Бобровского мало конкурентов в НХЛ

Российский голкипервысказался об уровне игры своего соотечественника вратаря

«Может ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому за первого номера? Всё зависит только от Даниила. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский, я думаю, что у него мало конкурентов», — цитирует Шестёркина ТАСС.

Бобровский в этом году завоевал 2-й Кубок Стэнли подряд. Голкипер вместе с «Флоридой» в финале обыграл «Эдмонтон» со счетом в серии 4:2.

Напомним, что «Пантерз» получил российского голкипера Даниила Тарасова из «Коламбуса» в результате обмена.