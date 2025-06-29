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    Шестеркин: Сейчас у Бобровского мало конкурентов в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался об уровне игры своего соотечественника вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»
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    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»

    «Может ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому за первого номера? Всё зависит только от Даниила. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский, я думаю, что у него мало конкурентов», — цитирует Шестёркина ТАСС.

    Бобровский в этом году завоевал 2-й Кубок Стэнли подряд. Голкипер вместе с «Флоридой» в финале обыграл «Эдмонтон» со счетом в серии 4:2.

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