Бабаев: В ближайшее время Орлова не будет в России

Агент, представляющий интересы защитника, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Ближайшие три‑четыре сезона Дмитрий Орлов проведет в НХЛ, КХЛ не рассматривается совсем. У него много хороших предложений из НХЛ: и финансово, и по срокам. В ближайшее время Орлова не будет в России», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее неоднократно появлялась информация о возможном возвращении 33-летнего защитника в Россию.

Контракт Орлова с «Каролиной» истек летом 2025 года. В прошлом сезоне в составе команды хоккеист провел 91 матч, отметившись шестью шайбами и 26 результативными передачами. В КХЛ Орлов является неограниченно свободным агентом.