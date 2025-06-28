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    Бабаев: В ближайшее время Орлова не будет в России

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз КХЛ
    Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Каролины» Дмитрия Орлова, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента в Россию.

    Дмитрий Орлов (слева) и Петр Кочетков (справа)
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    Дмитрий Орлов (слева) и Петр Кочетков (справа)

    «Ближайшие три‑четыре сезона Дмитрий Орлов проведет в НХЛ, КХЛ не рассматривается совсем. У него много хороших предложений из НХЛ: и финансово, и по срокам. В ближайшее время Орлова не будет в России», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

    Ранее неоднократно появлялась информация о возможном возвращении 33-летнего защитника в Россию.

    Контракт Орлова с «Каролиной» истек летом 2025 года. В прошлом сезоне в составе команды хоккеист провел 91 матч, отметившись шестью шайбами и 26 результативными передачами. В КХЛ Орлов является неограниченно свободным агентом.

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