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    Совет директоров КХЛ исключил «Витязь» из состава участников лиги до сезона 2029/30

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Совет директоров КХЛ на заочном заседании 27 июня принял решение исключить подмосковный «Витязь» из состава участников чемпионата лиги до сезона-2029/30 включительно.

    Хоккейный клуб «Витязь»
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    Хоккейный клуб «Витязь»

    Молодежная команда клуба, «Русские Витязи», также не будет участвовать в чемпионате МХЛ-2025/26. Игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года будет присвоен статус неограниченно свободных агентов, если до этой даты их спортивные права не перейдут к другим клубам в порядке обмена.

    Ранее, 24 июня, «Витязь» уведомил лигу о приостановке участия в КХЛ и МХЛ. В сезоне-2025/26 в КХЛ сыграют 22 команды, а тольяттинская «Лада» будет переведена из Восточной в Западную конференцию, замены «Витязю» не предусмотрено.

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