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    Фетисов сравнил КХЛ и НХЛ

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о сравнении КХЛ и НХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Для поднятия уровня профессиональной лиги действенным инструментом является драфт, который исключает появление клубов-олигархов. Да много чего из того, что эффективно действует в Северной Америке, у нас не действует. На протяжении многих лет в НХЛ и бизнес-интересы соблюдаются, и спортивная составляющая присутствует.

    Наглядное подтверждение тому — успехи клубов из Калифорнии и Флориды. Каждый год есть шанс увидеть нового обладателя Кубка Стэнли, потому что в НХЛ нет клубов-олигархов. Там в течение сезона не грабят команды, которые успешно стартовали. Если бы в своё время все эти регламенты были приняты, в КХЛ хоккей был бы лучше, чем в НХЛ. Увы, с момента создания лиги всё было отложено на 20 лет», — цитируют Фетисова «РИА Новости».

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