«Лада» может быть переведена из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя»

В новом сезоне тольяттинскаяможет быть переведена в

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба "Лада" из Восточной в Западную конференцию», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что последние сезоны «Лада» играла на «Востоке», но после новости о снятии «Витязя» из-за финансовых проблем может оказаться в другой конференции.

В минувшем сезоне тольяттинцы финишировали на 10-й строчке на «Востоке», не пробившись в плей-офф.