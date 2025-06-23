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    «Торпедо» объявило о продлении контракта с Виноградовым

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    Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

    Егор Виноградов — нападающий «Торпедо»
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    Егор Виноградов — нападающий «Торпедо»

    Стало известно, что Виноградов продлил контракт с «Торпедо» до конца сезона 2026/2027.

    «Продление контракта с Егором — это важный шаг для нас. Он хороший пример развития профессионального хоккеиста в клубе — от воспитанника спортивной школы до команды КХЛ. Мы верим в его потенциал, в способность расти и развиваться вместе с командой, став одним из её лидеров

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    • Поздравляем Егора с новым контрактом и желаем ярких побед в составе Торпедо»!« — приводит слова генерального менеджера "Торпедо" Евгения Забуги пресс-служба клуба.

    В прошедшем сезоне Виноградов провел за нижегородцев 43 матча, забросил 8 шайб и сделал 10 голевых передач.

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