«Торпедо» объявило о продлении контракта с Виноградовым

Нападающийподписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

Стало известно, что Виноградов продлил контракт с «Торпедо» до конца сезона 2026/2027.

«Продление контракта с Егором — это важный шаг для нас. Он хороший пример развития профессионального хоккеиста в клубе — от воспитанника спортивной школы до команды КХЛ. Мы верим в его потенциал, в способность расти и развиваться вместе с командой, став одним из её лидеров

Поздравляем Егора с новым контрактом и желаем ярких побед в составе Торпедо»!« — приводит слова генерального менеджера "Торпедо" Евгения Забуги пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Виноградов провел за нижегородцев 43 матча, забросил 8 шайб и сделал 10 голевых передач.