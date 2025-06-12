Быков высказался о возможном возвращении Никитина в ЦСКА

Бывший главный тренер сборнойподелился мыслями о возможном возвращении

«Это очередной вызов для Игоря Никитина. Такие специалисты привыкли к подобному подходу в своей профессии. Это хороший "допинг"", — приводит слова Быкова 'ВсеПроСпорт'.

52-летний Никитин тренировал 'Локомотив' с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах. Вчера стало известно, что специалист покинул свой пост в ярославском клубе.

Ранее Никитин работал с омским 'Авангардом' и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.