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    Быков высказался о возможном возвращении Никитина в ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Это очередной вызов для Игоря Никитина. Такие специалисты привыкли к подобному подходу в своей профессии. Это хороший "допинг"", — приводит слова Быкова 'ВсеПроСпорт'.

    52-летний Никитин тренировал 'Локомотив' с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах. Вчера стало известно, что специалист покинул свой пост в ярославском клубе.

    Ранее Никитин работал с омским 'Авангардом' и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.

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