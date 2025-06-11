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    Агент Гусева: Пока мы еще ничего не подписали

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    Агент нападающего Никиты Гусева Александр Черных прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с московским «Динамо».

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Пока мы еще ничего не подписали. Находимся в диалоге с "Динамо". В прошлый раз мы тоже долго общались. Кто‑то выдает желаемое за действительное», — приводит слова Черных «Матч ТВ».

    Ранее появилась информация, что Гусев близок к продлению контракта с «бело-голубыми» до 2027 года.

    В прошедшем сезоне 32-летний игрок стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.

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