Агент Гусева: Пока мы еще ничего не подписали

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
«Пока мы еще ничего не подписали. Находимся в диалоге с "Динамо". В прошлый раз мы тоже долго общались. Кто‑то выдает желаемое за действительное», — приводит слова Черных «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что Гусев близок к продлению контракта с «бело-голубыми» до 2027 года.
В прошедшем сезоне 32-летний игрок стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.