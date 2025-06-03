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    Фастовский: Ларионову предстоит сделать большую работу в СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение Игоря Ларионова на должность главного тренера СКА.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Это неожиданное назначение, но логичное по сути своей. Новый главный тренер соответствует петербургскому клубу по масштабам. Игорь Николаевич — харизматичный человек, настоящий лидер, который ставит игру и умеет руководить коллективом. Его команды отличаются особым стилем. Они всегда узнаваемы.

    С финансовым ресурсом, который есть у СКА, Ларионову предстоит сделать большую работу. Спрашивать с него тоже будут много. Права на ошибку у него не будет! СКА — это клуб с амбициями. Зато Ларионов будет великолепно мотивирован», — приводит слова Фастовского «Матч ТВ».

    СКА объявил о назначении Игоря Ларионова новым главным тренером клуба вчера, 2 июня.

    Петербургский клуб в минувшем сезоне возглавлял Роман Ротенберг. Под его руководством «армейцы с Невы» завершили регулярный чемпионат КХЛ с 82 очками, заняв 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2–4 по матчам и выбыл из турнира.

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