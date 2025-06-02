Крикунов: Ротенберг — это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией

Заслуженный тренер РФвысказался об отставке с поста главного тренера

«Мне жалко, что такой специалист покинул СКА. Роман Ротенберг — это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией, способный менять мир вокруг себя.

Думаю, он найдет себе применение в хоккее. Без него СКА никогда бы не стал таким клубом, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены. Посмотрим, чего добьется новое руководство. Жаль, что один неудачный сезон все перечеркнул. Но хозяин-барин, в данном случае это "Газпром". Им и решать», — сказал Крикунов Чемпионату.

Напомним, что новым главным тренером СКА стал Игорь Ларионов.