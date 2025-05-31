Терещенко: Будет здорово, если Овечкин вернется в «Динамо»

Бывший нападающий московскогоотреагировал на новость о возвращении форвардав Россию по истечению контракта с американским клубом в 2026-м году.

«Будет здорово, если Овечкин вернется в "Динамо", просто потрясающе. Саша воспитанник команды, думаю, болельщики будут рады его видеть. Самое главное для Овечкина это здоровье, чтобы было меньше травм, и все будет здорово», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

39-летний Овечкин является воспитанником «Динамо». Вместе с «бело-голубыми» форвард становился чемпионом России в 2005-м году, а также играл за родную команду во время локаута в сезоне-2012/2013.