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    Терещенко: Будет здорово, если Овечкин вернется в «Динамо»

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    Бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко отреагировал на новость о возвращении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию по истечению контракта с американским клубом в 2026-м году.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Будет здорово, если Овечкин вернется в "Динамо", просто потрясающе. Саша воспитанник команды, думаю, болельщики будут рады его видеть. Самое главное для Овечкина это здоровье, чтобы было меньше травм, и все будет здорово», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

    39-летний Овечкин является воспитанником «Динамо». Вместе с «бело-голубыми» форвард становился чемпионом России в 2005-м году, а также играл за родную команду во время локаута в сезоне-2012/2013.

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