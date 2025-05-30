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    Михайлов: Никитин в ЦСКА? А почему бы и нет?

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов поделился мыслями по поводу назначения Игоря Никитина на пост главного тренера столичного клуба.

    Борис Михайлов
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    Борис Михайлов

    Работа Никитина в этом сезоне? Результат говорит о его работе.

    Нравится ли хоккей в исполнении его команды? Мне нравится счет на табло после победы.

    Хотел бы, чтобы Никитина назначили главным тренером ЦСКА? А почему бы и нет? Он завоевал кубок с «Локомотивом», почему бы не выиграть трофей с ЦСКА? Я не против его назначения, — сказал Михайлов «Матч ТВ».

    Ранее появилась информация, что Никитин возглавит ЦСКА. Ранее 49-летний специалист работал в «армейском» клубе в период с 2017 по 2021 год, став победителем Кубка Гагарина в 2019-м.

    С сентября 2021 года Никитин возглавляет ярославский «Локомотив», который привел к победе в плей-офф в этом году. В финале Кубка Гагарина «железнодорожники» победили в серии «Трактор» со счетом 4:1.

    ЦСКА, в свою очередь, вылетел в первом раунде плей-офф от минского «Динамо», проиграв в серии со счетом 2:4.

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