Исаков официально представлен в качестве нового главного тренера «Торпедо»

официально представило в качестве нового главного тренера команды.

49-летний специалист сменит в основной команде ушедшего в отставку Игоря Ларионова, с которым нижегородский клуб трижды вышел в плей-офф Кубка Гагарина и однажды дошла до четвертьфинала турнира.

Исаков работает в системе нижегородского клуба с 2023-го года. В сезоне-2023/2024 клуб МХЛ «Чайка» стала бронзовым призером чемпионата. Летом 2024-го года Исаков возглавил клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», вместе с которым стал чемпионом России, победив в финальной серии воскресенский «Химик» со счетом 4:2.

После победы в финале ВХЛ, председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров объявил, что Исаков возглавит основную команду КХЛ с сезона-2025/2026.