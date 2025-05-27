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    Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Алексей Исаков станет новым главным тренером «Торпедо». Об этом заявил председатель правления клуба Максим Гафуров после победы фарм-клуба нижегородцев в плей-офф ВХЛ.

    Алексей Исаков
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    Алексей Исаков

    49-летний специалист работает в системе нижегородского клуба с 2023-го года. В сезоне-2023/2024 клуб МХЛ «Чайка» стала бронзовым призером чемпионата. Летом 2024-го года Исаков возглавил клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», вместе с которым стал чемпионом России, победив в финальной серии воскресенский «Химик» со счетом 4:2.

    Исаков сменит в основной команде ушедшего в отставку Игоря Ларионова, с которым нижегородский клуб трижды вышел в плей-офф Кубка Гагарина и однажды дошла до четвертьфинала турнира.

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