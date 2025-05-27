Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо»

станет новым главным тренером. Об этом заявил председатель правления клубапосле победы фарм-клуба нижегородцев в плей-офф ВХЛ.

49-летний специалист работает в системе нижегородского клуба с 2023-го года. В сезоне-2023/2024 клуб МХЛ «Чайка» стала бронзовым призером чемпионата. Летом 2024-го года Исаков возглавил клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», вместе с которым стал чемпионом России, победив в финальной серии воскресенский «Химик» со счетом 4:2.

Исаков сменит в основной команде ушедшего в отставку Игоря Ларионова, с которым нижегородский клуб трижды вышел в плей-офф Кубка Гагарина и однажды дошла до четвертьфинала турнира.