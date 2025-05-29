ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшей командой
  • 20:28
    • Радулов: Я не против остаться в Ярославле
  • 19:49
    • Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
  • 18:15
    • Рублев уверенно обыграл Уолтона во втором круге «Ролан Гаррос»
  • 17:27
    • Синнер обыграл Гаске во втором круге «Ролан Гаррос», 38-летний Гаске закончил карьеру
    Все новости спорта

    Президент КХЛ: У нас есть информация, что Россия не сыграет на Олимпиаде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная России
    Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном изменении в календаре из-за Олимпиады.

    сборная России по хоккею
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная России по хоккею

    «На данный момент у нас есть информация, что сборная России не участвует, поэтому мы никакой паузы на Олимпийские игры не делаем. У нас будет проходить чемпионат.

    В случае каких-то изменений мы, конечно, будем дискутировать, разговаривать с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная, из игроков КХЛ или из игроков НХЛ. Это важно понимать. Поэтому на данный момент пока что мы готовимся», — цитирует Морозова «Чемпионат».

    Международная федерация хоккея не допускает российскую сборную к международным хоккейным турнирам с 2022 года в связи с санкциями и ограничениями.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Галатасарай» и «Башакшехир» забьют друг другу, «Тобол» дома возьмет три очка
  • Экспресс дня 30 мая. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Опустится ли «Сарагоса» к зоне вылета?
  • «Кастельон» — «Сарагоса». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.35
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кастельон — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Антальяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касымпаша — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие