Президент КХЛ: У нас есть информация, что Россия не сыграет на Олимпиаде

Президент КХЛвысказался о возможном изменении в календаре из-за Олимпиады.

«На данный момент у нас есть информация, что сборная России не участвует, поэтому мы никакой паузы на Олимпийские игры не делаем. У нас будет проходить чемпионат.

В случае каких-то изменений мы, конечно, будем дискутировать, разговаривать с Федерацией хоккея России, как будет формироваться сборная, из игроков КХЛ или из игроков НХЛ. Это важно понимать. Поэтому на данный момент пока что мы готовимся», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Международная федерация хоккея не допускает российскую сборную к международным хоккейным турнирам с 2022 года в связи с санкциями и ограничениями.