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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Свечников — о серии с «Флоридой»: Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз
    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился ожиданиями от 4-го матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Флориды».

    Андрей Свечников — нападающий «Каролины»
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    Андрей Свечников — нападающий «Каролины»

    «Сегодня новый день. Только хороший настрой, я стараюсь мыслить позитивно. Нужно просто постараться выйти и показать лучшую игру, на которую ты способен. Мы выйдем на площадку и не будем даже думать о том, что уступаем 0-3. Просто постараемся сохранять позитивный настрой и демонстрировать свою игру.

    Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда, что мы и попытаемся сделать», — приводит слова Свечникова The Hockey News.

    «Каролина» проигрывает «Флориде» со счетом в серии 0:3. Четвертая встреча между этими командами состоится 27-го мая в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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