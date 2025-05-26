Свечников — о серии с «Флоридой»: Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда

Нападающийподелился ожиданиями от 4-го матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли против

«Сегодня новый день. Только хороший настрой, я стараюсь мыслить позитивно. Нужно просто постараться выйти и показать лучшую игру, на которую ты способен. Мы выйдем на площадку и не будем даже думать о том, что уступаем 0-3. Просто постараемся сохранять позитивный настрой и демонстрировать свою игру.

Сейчас мы загнаны в угол, и нам нужно выбраться оттуда, что мы и попытаемся сделать», — приводит слова Свечникова The Hockey News.

«Каролина» проигрывает «Флориде» со счетом в серии 0:3. Четвертая встреча между этими командами состоится 27-го мая в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.