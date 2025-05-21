Шалунов: Весь город этого ждал, Ярославль заслужил это

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в финале Кубка Гагарина (4:1 в серии против).

«Весь город этого ждал, город заслужил это. Я счастлив, что смог помочь команде и этому городу.

Прошлогодний опыт помог? Конечно, мы прошли тяжелое испытание и в этом году стали сильнее.

Особые настроения были играть против "Трактора"? Я из Челябинска, я люблю в этот город приезжать, этим все сказано. Я счастлив с ними сыграть в финале. Спасибо им, была очень хорошая серия», — приводит слова Шалунова «Матч ТВ».

Шалунов забросил гол в овертайме 5-го матча финальной серии против «Трактора» (2:1) и помог «Локомотиву» выиграть первый Кубок Гагарина в истории ярославского клуба.