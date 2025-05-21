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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    Шалунов: Весь город этого ждал, Ярославль заслужил это

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Гагарина (4:1 в серии против «Трактора»).

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    «Весь город этого ждал, город заслужил это. Я счастлив, что смог помочь команде и этому городу.

    Прошлогодний опыт помог? Конечно, мы прошли тяжелое испытание и в этом году стали сильнее.

    Особые настроения были играть против "Трактора"? Я из Челябинска, я люблю в этот город приезжать, этим все сказано. Я счастлив с ними сыграть в финале. Спасибо им, была очень хорошая серия», — приводит слова Шалунова «Матч ТВ».

    Шалунов забросил гол в овертайме 5-го матча финальной серии против «Трактора» (2:1) и помог «Локомотиву» выиграть первый Кубок Гагарина в истории ярославского клуба.

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